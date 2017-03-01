«Неизвестный Лермонтов», «Мифы о Кавказе», «Легенда крепости Осовец»… В Нальчике прошел показ документальных фильмов о выдающихся событиях и людях страны — 2017.03.15





Площадкой для демонстрации стал Северо-Кавказский институт искусств. Помимо федерального Минкульта, в организации просветительской акции принял участие и Национальный фонд поддержки правообладателей. Его главная задача — сохранять богатое культурное наследие России и способствовать созданию новых произведений искусства. В Нальчике представители фонда смотрели кино вместе со студентами.Для учащихся института искусств картины были интересны еще и с профессиональной точки зрения. Серия таких показов была организована и в других городах России.