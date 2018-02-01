Неделю науки сегодня торжественно открыли в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете — 2018.02.06





Первой в списке запланированных мероприятий стала научно-практическая видеоконференция со специалистами Курганской сельхозакадемии. На повестке дня — вопросы повышения эффективности в различных отраслях АПК, а также внедрение инновационных разработок. Всего же в рамках Недели науки в аграрном вузе республики пройдут почти три десятка событий — круглые столы, выставки и мастер-классы.