Небо — жизнь его… В селе Белая речка открыли мемориальную доску в честь участника Великой Отечественной, заслуженного летчика-испытателя СССР Ибрагима Чабдарова — 2017.05.10





На церемонию пришли представители ветеранских организаций, родные и близкие героя, местные жители. В годы войны Чабдаров произвел более двухсот боевых вылетов, сбил три самолета лично и три — в составе авиагруппы. В мирное время четверть века проработал летчиком-испытателем – проверял на прочность знаменитые «Миги». Памятная доска располагается на доме в самом начале улицы, носящей имя Ибрагима Чабдарова.