Не допустить потери урожая… Почти полмиллиарда рублей выделяет государство в этом году на борьбу с саранчой — 2017.02.17





Такие данные приводят в министерстве сельского хозяйства России. Деньги будут распределены между регионами, где велика вероятность распространения вредителей. В их числе, по прогнозам МЧС, и Кабардино-Балкария. Перед специалистами поставлена задача — заблаговременно провести полный комплекс мероприятий по предупреждению нашествия саранчи. Эта родственница кузнечика обладает поистине зверским аппетитом и поедает всю растительность, которая встречается на ее пути. Особенно опасно попадание личинок на поля, где выращивают зерновые. Сотрудники республиканского филиала Россельхозцентра постоянно наблюдают за развитием ситуации в регионе. По их данным, до 15-го года в Кабардино-Балкарии встречались единичные экземпляры азиатской саранчи, что не представляло особой опасности. Тем не менее в августе 2015-го из соседних регионов залетели крупные стаи вредоносных насекомых. Однако благодаря оперативным мерам значительного ущерба удалось избежать, говорят в филиале. Профилактику проведут и в этом году, сообщили в подразделении Россельхозцентра. Места, где будут обнаружены личинки азиатской саранчи, обработают химикатами.