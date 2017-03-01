Национальные костюмы, стихи на кабардинском, игра на шикапшине… Так отметили День черкесского языка в арт-центре Мадины Саральп — 2017.03.16





В календаре знаменательных дат этот праздник появился в двухтысячном году. Его учредили в честь выхода в свет первого «Букваря черкесского языка». Произошло это 14 марта 1853 года в Тифлисе. Автором стал известный адыгский просветитель Умар Берсей. В вечере участвовали около 20-ти человек, притом совершенно разного возраста. Свои таланты они демонстрировали, облачившись в национальные костюмы.