Насколько качественными окажутся новогодние подарки для детей, выясняют представители регионального Управления Роспотребнадзора — 2017.12.19





Проверки также проходят в помещениях, где состоятся детские утренники и представления. В преддверии самого ожидаемого праздника работники надзорного ведомства запланировали около 90 контрольных мероприятий. Специалисты предупреждают: в подарочный набор не должны входить кондитерские изделия с кремом, йогурты и творожные сырки. А вот игрушки вполне допустимы, если они сертифицированы и отдельно упакованы. Такие проверки проводят ежегодно. Завершатся они перед началом новогодних представлений для юных жителей республики.