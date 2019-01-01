Нарушения правил перевозки или перегона и убоя животных, а также реализации продуктов животноводства выявлены на границе КБР и Северной Осетии — 2019.01.25





Об этом сегодня говорили на итоговом совещании в республиканском управлении Россельхознадзора. Представители ведомства рассказали, что в прошедшем году проведено больше 30 внеплановых проверок, как в отношении частных предпринимателей, так и должностных лиц. Составлено 6 протоколов об административных правонарушениях. Многие предприятия прошли ветеринарно-санитарные обследования. Результаты неплохие, практически везде соблюдаются требования законодательства. Взято больше 200 проб молока, молочной и мясной продукции, меда, рыбы, яиц и кормов растительного происхождения. В 4 случаях были выявлены несоответствия ветправилам.