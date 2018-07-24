Нарушение устранено… Открытый люк на одной из улиц столицы республики, в который упала девятилетняя нальчанка Лиза Ржевская, теперь закрыт — 2018.07.24





Девочка пострадала во время вечерней прогулки 10-го июля. Люк находится вблизи пешеходного перехода через железную дорогу в районе улиц Суворова и Кадырова и не заметен в высокой траве. В результате ЧП девочка получила синяки и ссадины, врачи наложили семь швов. Поиски «хозяина» люка привели нашу съемочную группу в мэрию города. Оттуда на место происшествия направили экспертную комиссию, которая выяснила, что объект принадлежит региональному подразделению компании «Ростелеком». В его адрес было составлено предписание устранить нарушение.

По словам Руслана Тюбеева, ежедневно состояние подведомственных объектов мониторят четыре бригады сотрудников «Ростелекома». Нарушения устраняют по мере выявления. Специалисты компании говорят, что с начала этого года крышки с люков исчезали больше 120-ти раз.