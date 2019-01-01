Народный артист РСФСР, композитор, фронтовик … Накануне вечером не стало известного в республике композитора Хасана Карданова — 2019.01.21





Проститься с патриархом музыкальной культуры КБР на гражданскую панихиду пришел временно исполняющий обязанности Главы региона Казбек Коков. Здесь же собрались родственники, друзья, коллеги, депутаты Парламента, представители других ветвей власти, общественники. Хасан Карданов умер после долгой и продолжительной болезни на девяносто шестом году жизни. Он — автор гимна Кабардино-Балкарии, а также нескольких сотен различных произведений, соавтор первой кабардинской оперы «Мадина», участник Великой Отечественной… Его называли классиком национального искусства. Композитор окончил Ленинградскую консерваторию, работал в Доме народного творчества, возглавлял хор радио, являлся председателем правления Союза композиторов КБР. Похоронили маэстро сегодня в Нальчике.