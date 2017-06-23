Народный фронт в КБР провел очередной мониторинг ситуации с разбитыми автотрассами республики — 2017.06.23





В рамках проекта «Карта убитых дорог» сами жители населенных пунктов отмечают на интерактивном поле наиболее проблемные участки, а активисты ОНФ пытаются добиться включения их в программу ремонта. Отрезок трассы между Чегемом и Яникоем в Минстрое КБР обещают починить уже в июле. Проведены работы по профилированию дорожного полотна на участке Вольный Аул-Хасанья-Герпегеж. До конца года в Нальчике планируют привести в порядок улицы Дагестанскую, Семашко, Суворова, Осипенко, Калмыкова, Мусова, Осетинскую и ряд других. В самом разгаре ремонт на Профсоюзной, Шогенова и Тарчокова. Также подрядчика обязали устранить недоделки на улице Розы Люксембург, где некоторые совсем недавно отремонтированные участки уже пришли в негодность. Составлена смета дорожных работ на улицах Шарданова и Калмыкова. На эти цели предусмотрено финансирование из республиканского бюджета.