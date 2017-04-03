Налоговые инспекторы Кабардино-Балкарии помогут плательщикам разобраться со страховыми взносами — 2017.04.03





В рамках дней открытых дверей, которые пройдут сегодня и завтра во всех территориальных подразделениях, предпринимателей и представителей организаций проконсультируют об особенностях заполнения платежных документов и составления таких расчетов. Во второй налоговой инспекции Нальчика сегодня многолюдно. Начался первый отчетный период по администрированию страховых взносов, который продлится до 30 апреля. Дело новое, поэтому у плательщиков возникает много вопросов. Как отмечает начальник профильного отдела Фатима Кушева, прежде всего, их интересуют сроки сдачи отчёта и ставки взносов. Сотрудники дают подробные разъяснения, заодно помогают заполнить бумаги. Единые дни открытых дверей по вопросам страховых взносов в инспекциях республики проводятся впервые. Напомню, с января эти отчисления по разным направлениям администрирует налоговая служба.