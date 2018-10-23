Нальчик получил новую современную игровую площадку в подарок от Правительства Московской области. — 2018.10.23

Её обустроили в сквере по улице Гагарина, где наибольшее количество многоквартирных домов.

Необычные качели из плетенки, карусель, горки разных видов, скалодром, беговые дорожки, разные тренажеры. Здесь есть более десятка элементов, в том числе и для спорта. 00:03:25- Эта площадка никогда не пустует. Пока дети играют и веселятся, бабушки и мамы и спокойно отдыхают поблизости. Нет риска, что малыш получит какую-либо травму, если даже неудачно спустится с горки — пол резиновый, а элементы расположены на маленькой высоте. Шестилетняя Дана после садика сразу бежит сюда, а по выходным и вовсе её не увести с игровой площадки.

На территории близлежащих дворов по улице Гагарина одновременно ведутся работы по благоустройству: производится замена асфальтового покрытия и бордюров, устанавливают опоры уличного освещения, оборудуют парковочные места.