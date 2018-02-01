Накануне завершились зимние Олимпийские игры в Южной Корее. Россияне завоевали там 17 медалей — две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых — 2018.02.26





Выступали они под нейтральным флагом с пятью кольцами, однако временные трудности не помешали показать хороший результат. Одну из самых ярких побед принесли наши хоккеисты. Команда дошла до финала, где ей удалось обыграть соперников из Германии. Еще одну золотую медаль завоевала 15-летняя фигуристка Алина Загитова. На пьедестале почета она стояла вместе с Евгенией Медведевой, у которой «серебро». Восемь медалей взяла наша сборная в лыжных гонках. У россиян есть также призовые места в скелетоне, шорт-треке, фристайле и конькобежном спорте. За олимпийскими баталиями следила вся страна, в том числе и жители Кабардино-Балкарии. Впереди — Паралимпиада, которая также пройдет в Южной Корее. Начнется она девятого марта. Спортсмены из России выступят там под олимпийским флагом.