Накануне вечером в Нальчике скончался поэт, главный редактор журнала «Литературная Кабардино-Балкария» Хасан Тхазеплов. — 2018.12.05

Долгие годы он работал в Союзе писателей КБР, в том числе его председателем. С двух_тысячного года возглавлял главный литературный журнал республики. Издал около тридцати поэтических сборников на русском и кабардинском языках. А его стихи легли в основу популярных песен. В этом году стал лауреатом Большой литературной премии страны за книгу «Путь караванщика». Заслуженный деятель культуры России. Тхазеплову было 75 лет.