Накануне вечером в Грозном завершился шестой Форум СМИ Северного Кавказа. — 2018.12.07

В этот раз в столице Чечни собрались главы всех регионов СКФО, а также свыше 700 журналистов и блогеров со всей страны. По традиции форум завершился награждением лучших работ. Победителями в разных номинациях стали и представители нашей телерадиокомпании. Отмечу, что сюжет нашего спецкора Нуржан Кубадиевой также был отмечен на конкурсе «Медиа Кавказ». Сюжет о строительстве ГЭС в Верхней Балкарии получил специальный приз Сбербанка.