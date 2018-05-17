Накануне вечером в аэропорту Нальчика успешно приземлился самолет, следовавший дополнительным рейсом из Москвы — 2018.05.17


По традиции, которая существует в гражданской авиации, первый прилетевший лайнер нового регулярного рейса встретили так называемой «водяной аркой». Воздушные судна — Boeing-737 компании Utair рассчитаны на 116 мест. Курсируют самолеты до «Внуково» и обратно. Вылет из столицы республики — в 20:50. Отправка из Москвы — в 17:15. Теперь у жителей Кабардино-Балкарии появилась новая возможность улететь прямо из Нальчика, а не ехать в соседние регионы, чтобы сесть на самолет. Дневной авиарейс в Москву – по-прежнему в расписании. Его обеспечивает авиакомпания «ИрАэро» на самолетах «Сухой-Суперджет-100». Кроме этого, аэропорт «Нальчик» ведет переговоры с перевозчиками, чтобы возобновить отправку пассажиров в Санкт-Петербург и Стамбул.

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