Накануне в Железноводске подвели итоги работы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Северо-Кавказском федеральном округе за 2018 год — 2019.01.24





В ходе заседания особо отмечена пилотная подпрограмма, разработанная специалистами Кабардино-Балкарии. Она направлена на профилактику циклических природных катаклизмов, к примеру, паводковых явлений на реке Баксан. Благодаря высокой оценке президента России и содействию Минкавказа, в прошлом году удалось обеспечить целевое финансирование работ по предупреждению возможных рисков. Руководитель федерального ведомства Евгений Зинчев предложил ввести обязательное страхование зданий с массовым пребыванием людей, в том числе и торговых центров. По его словам, эта мера будет способствовать повышению уровня ответственности собственников за противопожарное состояние своего объекта. Была также отмечена необходимость законодательно закрепить внезапные проверки таких мест. В завершение встречи Евгений Зинчев вручил наиболее отличившимся сотрудникам МЧС награды. В их числе и два спасателя из Кабардино-Балкарии — Азнор Хаджиев и Аслан Таов.