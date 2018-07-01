Накануне в республике отметили сто четвертую годовщину со дня рождения Алима Кешокова — 2018.07.23


На улице, названной его именем, у монумента поэту прошел митинг. Вспомнить классика пришли почитатели его таланта, представители творческой интеллигенции и общественных организаций. Открывая митинг, министр культуры Мухадин Кумахов отметил неоценимую роль писателя не только в литературе, но и общественной жизни. Писатель-фронтовик, Герой Социалистического труда, Кешоков работал в республиканском правительстве, избирался в Верховные советы разных уровней, вплоть до союзного. Долгое время возглавлял Литературный фонд СССР… Автор 11-ти знаковых романов и сотен стихов.
На митинге звучали стихи Алима Кешкова. В память о народном поэте Кабардино-Балкарии к монументу возложили цветы.

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