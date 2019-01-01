Накануне в Кабардино-Балкарии с рабочей поездкой побывал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев — 2019.01.24


Эта информация, со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, размещена на сайте ведомства. В ходе рабочей поездки было проведено оперативное совещание с руководством республиканского министерства. Обозначены приоритетные направления деятельности полиции региона на ближайший период. В их числе — усиление мер по противодействию экономической преступности и экстремизму, совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, Владимир Колокольцев посетил отдел МВД России по Черекскому району. Познакомился с условиями несения службы, осмотрел помещения изолятора временного содержания, побеседовал с личным составом. Министр также побывал в Северо-Кавказском институте повышения квалификации Краснодарского университета МВД России, где встретился с профессорско-преподавательским составом.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.01.24

— Урысейм и МВД-м и унафэщ1ыр КъБ-м лэжьыгъэ 1уэхук1э щы1ащ.

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.01.24

— Владимир Колокольцев ишчи жумуш бла КъМ-да болгъанды.

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Радио КБР 15.00 rus — 2019.01.24

— 227 тыс человек получили социальной поддержку в прошлом году.

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