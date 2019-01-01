Накануне в Кабардино-Балкарии с рабочей поездкой побывал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев — 2019.01.24





Эта информация, со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, размещена на сайте ведомства. В ходе рабочей поездки было проведено оперативное совещание с руководством республиканского министерства. Обозначены приоритетные направления деятельности полиции региона на ближайший период. В их числе — усиление мер по противодействию экономической преступности и экстремизму, совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, Владимир Колокольцев посетил отдел МВД России по Черекскому району. Познакомился с условиями несения службы, осмотрел помещения изолятора временного содержания, побеседовал с личным составом. Министр также побывал в Северо-Кавказском институте повышения квалификации Краснодарского университета МВД России, где встретился с профессорско-преподавательским составом.