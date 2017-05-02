Накануне Кабардино-Балкария отметила День Великой Победы — 2017.05.10





В торжествах по всей республике приняли участие 84 тысячи человек. К слову, сорок тысяч из них прошли в составе «Бессмертного полка» в Нальчике. Помимо акций, жители и гости столицы отмечали праздник народными гуляниями… По центральным улицам Нальчика прямо с утра курсировали колонны автомашин, стилизованных под боевой транспорт, а также раритетные мотоциклы времен Великой Отечественной. А на улице Кабардинской возле кинотеатра «Победа» состоялся концерт симфонического оркестра. А на импровизированной сцене напротив кинотеатра «Восток» выступил хор ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил «Эстафета».