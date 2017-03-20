Начался прием заявок на участие в муниципальной программе по формированию современной городской среды на территории Нальчика, информирует мэрия столицы Кабардино-Балкарии — 2017.03.20





В 2017-м Кабардино-Балкария получит из федерального бюджета более 173-х миллионов рублей по программе «Единой России» на благоустройство дворовых территорий. Республика в рамках софинансирования выделит свыше 15-ти миллионов. Муниципальная программа включает работы по благоустройству дворов многоэтажек. Причем делятся они на основные и дополнительные – с привлечением жильцов либо меценатов. В мэрии отмечают, что при отборе участников программы приоритет будет отдан тем домам, жильцы которых примут решение о комплексном благоустройстве двора, которое включает как основной, так и дополнительный перечень работ. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте горадминистрации. Прием заявок пройдет в Управлении ЖКХ и благоустройства до 15-го апреля.