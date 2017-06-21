Начало лета. На рынках и прилавках магазинов — изобилие сезонной продукции с грядок и садов — 2017.06.21





Именно на этот период приходится всплеск кишечных инфекций, напоминают врачи. При плюсовых температурах продукты портятся в несколько раз быстрее, чем осенью и зимой. Еще один фактор риска — употребление немытых свежих овощей и фруктов, либо сельхоз товаров сомнительного качества. В Центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями отмечают, что пока ситуация в пределах нормы, потока больных нет. Но медики предупреждают о необходимости соблюдать правила гигиены и грамотно подходить к выбору летнего рациона.