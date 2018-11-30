На заводе “Кавказкабель” в Прохладном прошли учения по тушению условного пожара. — 2018.11.30

По легенде, на складе производственного корпуса произошло возгорание поли_пропилена и резиновых материалов. Обнаружив пожар, администрация объекта эвакуировала персонал, отключила электроэнергию, а члены добровольной дружины приняли первые меры по ликвидации очага возгорания.

По информации пресс-службы МЧС, в учениях было задействовано 9 единиц техники и 49 человек личного состава чрезвычайного ведомства.