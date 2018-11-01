На заседании президиума Парламента глава администрации Прохладного Игорь Тараев рассказал о ходе реализации в городском округе 131-го федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления. — 2018.11.23

Как отметил Игорь Тараев за 10 месяцев отгружено продукции на общую сумму 2 миллиарда 250 миллионов рублей. Градообразующее предприятие «Кавказкабель», благодаря принятым мерам, работает стабильно. Администрация прилагает все усилия для того, чтобы привлечь инвесторов в экономику города, поддерживать незащищенные слои населения. В этом году земельные участки под индивидуальное строительство здесь получили 12 молодых семей. Возводится современный хирургический корпус, приводятся в порядок Дома Культуры. Для увеличения налогооблагаемой базы мэрия провела полную инвентаризацию объектов недвижимости. Задача- снизить уровень дотационности. Сейчас она составляет около 12%. Как подчеркнула по итогам доклада спикер Парламента Татьяна Егорова, Прохладный способен вновь завоевать славу развитого промышленного города, потенциал для этого есть.

Члены президиума Парламента также рассмотрели порядка 20 проектов федеральных законов.