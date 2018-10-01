На улице Кадырова появился новый пешеходный переход — 2018.10.31





Это решение было принято совместно Нальчикской мэрией и Госавтоинспекцией. В начале октября местные жители обратились в службу информации ГТРК «Кабардино-Балкария» с просьбой осветить проблему отсутствия здесь пешеходного перехода. Всего за несколько лет тут вырос небольшой микрорайон из многоэтажек. Людей и машин стало в разы больше, а вопросы безопасности на этом участке пересмотрены не были. Для горожан пересечь улицу Кадырова в данном месте стало целой проблемой. И хотя к состоянию самой трассы замечаний нет, жители нанесли улицу Кадырова на «Карту убитых дорог» Общероссийского народного фронта. И вот спустя всего месяц здесь появилась долгожданная «зебра». Сейчас территорию, прилегающую к пешеходному переходу, приводят в порядок. Кладут плитку, обустраивают бордюры и зеленые зоны.