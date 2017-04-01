На территории селения Второй Лескен Лескенского района объявлен карантин по бешенству сельхозживотных — 2017.04.12





Соответствующее распоряжение подписал Глава Кабардино-Балкарии. Ограничительные меры введены по периметру улиц Гурфова, Ленина, второго и пятого переулков в связи с выявлением случая заболевания животного бешенством. Карантин установлен сроком на 60 дней. В этот период запрещены торговля и вывоз домашнего скота, а также собак и кошек за пределы указанной территории. Управлению ветеринарии КБР совместно с администрацией муниципалитета поручено разработать и осуществить комплекс мер по ликвидации очага бешенства, говорится в тексте распоряжения.