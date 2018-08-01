На сайте Института гуманитарных исследований открылась электронная библиотека — 2018.08.03





В ней собраны научные труды известных в регионе ученых. Это работы по истории и филологии. Они находятся в свободном доступе для всех пользователей «всемирной паутины». Уже оцифрованы больше 60-ти книг. Это значительно облегчает работу людям, занимающимся наукой. В архивах института – еще тысячи монографий, которые планируют перевести в электронный формат. Среди них немало редких экземпляров, представляющих большую ценность. Работники института отмечают, что возможности электронной библиотеки широко востребованы, так как значительная часть книг вышла в свет много лет назад, и в продаже этих изданий давно не найти.