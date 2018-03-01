На российских дорогах появится желтая и синяя разметка. ГОСТ уже утвердили в Росстандарте — 2018.03.16





Желтым цветом будут обозначены зоны, где запрещен обгон, а синим — полосы движения на перекрестках и парковочные участки. Также документ официально вводит разметку, которую называют «вафельницей»: на ней запрещено стоять, если впереди автомобильная пробка. Кроме того, стандарт впервые предусматривает стрелку, обозначающую зону разворота, — в старом ГОСТе её не было. Нововведения начнут действовать с первого июня.