На реках республики идут русло регулировочные работы. Они призваны обеспечить безопасный пропуск паводковых вод — 2018.03.22



В районе станицы Александровской у моста скопились поваленные деревья, что препятствует свободному проходу вод Терека. Брёвна сейчас убирают. Также среди задач подрядчиков – укрепить берега и построить дамбу. Разработанный в Минприроды план включает целый комплекс работ на реках республики. В том числе строительство более трех десятков сооружений, а также капитальный ремонт нескольких береговых коммуникаций. Число объектов, попавших в перечень, — больше 50-ти. Одновременно за счет федеральных средств берега рек укрепляют габионовыми сетками и бетонными плитами. Помимо этого, устанавливаются границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос. По прогнозу МЧС, подъем уровня воды в реках Кабардино-Балкарии начнется в апреле, а пик паводка ожидается в июне-июле.