На реках республики идут русло регулировочные работы. Они призваны обеспечить безопасный пропуск паводковых вод — 2018.03.22


В районе станицы Александровской у моста скопились поваленные деревья, что препятствует свободному проходу вод Терека. Брёвна сейчас убирают. Также среди задач подрядчиков – укрепить берега и построить дамбу. Разработанный в Минприроды план включает целый комплекс работ на реках республики. В том числе строительство более трех десятков сооружений, а также капитальный ремонт нескольких береговых коммуникаций. Число объектов, попавших в перечень, — больше 50-ти. Одновременно за счет федеральных средств берега рек укрепляют габионовыми сетками и бетонными плитами. Помимо этого, устанавливаются границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос. По прогнозу МЧС, подъем уровня воды в реках Кабардино-Балкарии начнется в апреле, а пик паводка ожидается в июне-июле.

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— УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и 1уэхухэмк1э министерствэм щ1ыгъуу «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» предприятием и унафэщ1хэм Австрием, Германием я курортхэр зрагъэлъагъу

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Radio
Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2018.03.22

— Быйыл КъМ-ны Параламентине 25-болады

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 rus — 2018.03.22

— Индексирование пенсий начнется 1 апреля

Подробнее