На реализацию программ повышения продуктивности молочного животноводства Кабардино-Балкарии выделено порядка 8-ти миллионов рублей — 2018.01.26





Соответствующее соглашение подписано между Правительством КБР и Минсельхозом России. Объем республиканского софинансирования составит около шести миллионов рублей. Субсидии предназначены для поддержки сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий, увеличения валового производства молока, оснащение животноводческих комплексов современным технологичным оборудованием.