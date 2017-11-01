На развитие баскетбола и стритбола в Кабардино-Балкарии будет направлено почти девятьсот тысяч рублей. Об этом сообщили в республиканской Федерации баскетбола — 2017.11.27





Речь идет о получении гранта из президентского фонда. Как рассказали в федерации, региональный проект одобрен и сейчас находится на стадии подписания документов. Предполагается, что он будет способствовать популяризации здорового образа жизни, а также предупреждению право_нарушений среди молодежи. В программе расписаны мастер-классы, семинары, соревнования и открытые тренировки для всех желающих. Также предусмотрена организация летнего спортивного лагеря в Приэльбрусье, где пройдут занятия и показательные выступления с участием профессиональных игроков. По итогам соревнований наиболее способные юноши и девушки смогут попасть в сборные по баскетболу и стрит_болу. В целом проект предусматривает участие примерно тысячи заинтересованных жителей Кабардино-Балкарии. Добавлю, что сейчас, по данным профильной спортивной федерации, в республике работают около полусотни баскетбольных секций, в которых занимаются около семисот человек.