На портале правительства России опубликовано распоряжение о расширении списка электронных услуг, оказываемых населению — 2019.01.25





Касаются они сферы образования. Сюда входит предоставление информации об организациях, имеющих госаккредитацию образовательных программ, о результатах итогового сочинения (изложения), об итоговой аттестации обучающегося. Сюда же относится приём в федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, об обучении. Эти госуслуги предоставляются Рособрнадзором. Также в список вошло предоставление сведений из электронных паспортов транспортных средств. Теперь начнётся работа по их выведению на Единый портал. Напомним, что в КБР в настоящее время функционирует 12 филиалов МФЦ на 245 окон, 146 удаленных рабочих мест в 115 сельских поселениях, один офис- «МФЦ для бизнеса» и еще один – на базе «Россельхозбанка». На сегодняшний день любой житель республики может получить более 360 государственных и муниципальных услуг.