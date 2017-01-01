На обеспечение сбалансированности бюджета Кабардино-Балкария получит больше четырёхсот тридцати трех миллионов рублей. Соответствующее распоряжение правительства России размещено на сайте кабинета министров — 2017.11.28



Деньги поступят в ноябре-декабре этого года для покрытия первоочередных расходов региона, в частности на оплата труда работников бюджетной сферы. В целом федеральное правительство выделило дотации двадцати трем субъектам федерации. Общая сумма субсидий составила 11 с половиной миллиардов рублей.