На границе Кабардино-Балкарии и Ставропольского края продолжают строить дорогу в обход Пятигорска, Залукокоаже и озера Тамбукан — 2018.02.28





Работы ведут специалисты Управления автодорог «Кавказ». Длина нового участка – 15 километров. Возвести его запланировали в два этапа. В нынешнем году должны построить почти семь километров трассы, остальное – в 2019-м. Дорога будет четырехполосной. Появятся три моста, две транспортные развязки с путепроводами. Будут смонтированы бетонные и металлические ограждения. Установят полторы сотни дорожных знаков и две площадки для отдыха водителей. После окончания работ предполагается высадка примерно двух тысяч деревьев и кустарников.