На Эльбрусе в эти минуты зажигают огонь третьих Зимних всемирных военных игр — 2017.02.13





Церемонию начали у подножия горы сегодня утром. Группа восходителей, которым выпала честь доставить пламя на высоту 4 тысячи 200 метров, состоит из участников ставропольского отделения всероссийского детско-юношеского движения «Юн_армия» и военнослужащих Центра горной подготовки «Терскол». Они тщательно проверили амуницию и отрепетировали процедуру зажжения. Зимние игры организуют раз в четыре года. До этого они проходили в Италии и Франции. В 2017-м соревнования принимает Россия. Пламя игр вспыхнет в пяти военных округах — это наиболее «яркие» географические точки России – от ее западной окраины, до восточных границ. Все огни объединят в Москве в День защитника Отечества, а оттуда доставят в Сочи, где и пройдут соревнования среди военнослужащих по семи видам спорта. Старт грандиозному турниру будет дан 22 февраля.