На Аушигерской гидроэлектростанции прошли пожарно-тактические учения — 2017.06.23





Объект относится к категории стратегических. Согласно легенде тренировки, на одном из силовых трансформаторов в результате короткого замыкания произошло возгорание. Работники ГЭС, обнаружив ЧП, сообщили начальнику смены, который организовал отключение технологического оборудования и эвакуацию рабочих из здания. На момент прибытия огнеборцев площадь горения составляла 410 квадратных метров. В ликвидации условного пожара задействовали 65 человек личного состава и 14 единиц техники. В ходе учений на практике были отработаны вопросы взаимодействия пожарно-спасательных подразделений с администрацией Аушигерской ГЭС. Такие тренировки проводятся ежегодно, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.