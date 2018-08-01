МВД России планирует ввести водительские права нового поколения — со встроенными микрочипами — 2018.08.24





Ведомство вынесло на общественное обсуждение проект приказа, утверждающего образцы таких удостоверений. Документы будут пластиковыми с верхним и нижним лазероактивным слоем. Выдавать их предполагается в подразделениях Госавтоинспекции, имеющих необходимые технические возможности для оформления. Надписи «водительское удостоверение» и «свидетельство о регистрации» предлагается перевести на два языка: английский и французский. Замена будет производиться постепенно. Так что даже после утверждения приказа и начала выдачи новых прав, старые останутся в силе.