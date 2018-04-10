МВД республики пресекло незаконную переработку нефти. Операцию провели сотрудники Управления экономической безопасности, Терского районного отдела совместно с бойцами СОБРа — 2018.04.10





По данным оперативников, незаконная предпринимательская деятельность велась на одном из предприятий в поселке Интернациональный. При этом у фирмы не было соответствующей лицензии. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 300 тонн переработанных нефтепродуктов, транспортные средства и «черную бухгалтерию». Руководители организации привлечены к административной ответственности.