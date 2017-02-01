Мурат Муков назначен исполняющим обязанности главного врача Республиканской клинической больницы — 2017.02.10





По информации пресс-службы Минздрава КБР, новый руководитель уже представлен коллективу. До настоящего времени Муков руководил Медицинским консультативно-диагностическим центром, до 2013 года возглавлял республиканский Онкологический диспансер. Как отмечается в релизе, высокую оценку его профессиональным и человеческим качествам дала министр здравоохранения республики Светлана Расторгуева. Напомню, что прежний руководитель РКБ Зурият Бгажнокова назначена директором Территориального фонда ОМС Кабардино-Балкарии. Профильный министр выразила Бгажноковой благодарность за вклад в развитие Республиканской клинической больницы.