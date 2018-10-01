Мошенники используют все более изощренные методы обмана — 2018.10.31





Теперь они предлагают «получить выплату за неиспользованные средства по полису ОМС». Заманчивые сообщения сейчас активно распространяются в соцсетях и через различные мессенджеры.

Как правило, доверчивым гражданам предлагается заполнить форму на сайтах подставных организаций и узнать сумму средств, которые, якобы, можно вернуть по полису. Человек вводит персональные данные, и на экране появляется цифра, порой — в сотни тысяч рублей. Чтобы получить ее, необходимо внести небольшой организационный взнос. Прежде чем люди понимают, что стали жертвами мошенников, они могут оставить на таких сайтах внушительную сумму. В Фонде ОМС объясняют: страховые взносы не делятся. В Фонде ОМС советуют игнорировать подобные предложения или сообщать о них в правоохранительные органы. И напоминают: персональные данные и реквизиты банковских карт можно вводить только на официальных сайтах и проверенных интернет-ресурсах.