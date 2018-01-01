Молодежная палата пятого созыва при Парламенте КБР завершает свою работу. — 2018.11.22

Сегодня на итоговом заседании заслушали отчёт председателя — Ахмеда Коготыжева.
Понимание роли палаты в сфере молодежных организаций очень важно – отметила Татьяна Егорова, предваряя выступления. Работу нынешнего – пятого созыва – спикер Парламента оценила высоко.
Особое внимание уделялось и организации благотворительных мероприятий. По итогам заседания члены молодежной палаты сформулировали предложения по различным вопросам для своих коллег-депутатов. Молодые люди показали эффективность принятых решений и предложенных инициатив. Новый состав будет сформирован постановлением Парламента республики на очередном заседании – 29 ноября.

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