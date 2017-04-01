Молодежь Нальчика узнала больше о древнем японском искусстве. В 14-й школе прошла однодневная выставка единственного в России Музея-театра оригами. Ее организаторы — руководители Краснодарской краевой общественной организации «Художественное содружество «Дерево мира» — 2017.04.18





Посетителям экспозиции рассказали японскую легенду о происхождении оригами и представили основные виды этого искусства.

Драконы, динозавры, обитатели подводного мира, птицы. На выставке можно было увидеть модели, созданные дизайнерами из многих стран мира. Отмечу, что путешествие Музея-театра по городам России приурочили к предстоящему празднованию 72-й годовщины Великой Победы.