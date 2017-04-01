Молодежь Нальчика узнала больше о древнем японском искусстве. В 14-й школе прошла однодневная выставка единственного в России Музея-театра оригами. Ее организаторы — руководители Краснодарской краевой общественной организации «Художественное содружество «Дерево мира» — 2017.04.18


Посетителям экспозиции рассказали японскую легенду о происхождении оригами и представили основные виды этого искусства.
Драконы, динозавры, обитатели подводного мира, птицы. На выставке можно было увидеть модели, созданные дизайнерами из многих стран мира. Отмечу, что путешествие Музея-театра по городам России приурочили к предстоящему празднованию 72-й годовщины Великой Победы.

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— Зеиншэхэр псэуп1эк1э къызэгъэпэщыным трагъэк1уэдэну КъБм сом милуанищэ 70 къыхигъэк1ащ.

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— Китапны битеудуния кюнюне Нальчикде фестиваль къураллыкъды.

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Радио КБР 16.00 rus — 2017.04.18 16:24

— В КБР проходит «Неделя без турникетов».

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