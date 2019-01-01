Мэрия объявила войну «Визуальному мусору» — 2019.01.25





Утверждены новые правила размещения и содержания информационных конструкций. К таким относятся настенные, консольные, подвесные и витринные вывески. А также указатели наименования улиц, площадей, нумерация домов. Архитектурно-художественные концепции содержат требования к цветовому решению и выбору шрифта. Теперь запрещается использовать вертикальное расположение букв на информационном поле вывески. Места размещения наружной рекламы также ограничены. Она не должна располагаться выше второго этажа жилых помещений, на козырьках зданий, балконах и лоджиях. Использовать декоративно-художественные элементы, логотипы и знаки, по-прежнему, разрешается. Может сопровождаться подсветкой. Для ранее установленных вывесок отведен переходный период. У предпринимателей есть 1 год для того, чтобы поменять или привести в соответствие с настоящими правилами свои рекламные конструкции.