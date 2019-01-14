Мэрия Нальчика напоминает: жильцы многоэтажек не только могут, но и обязаны сами определять способ управления домом. — 2019.01.14

Вариантов, по закону, три: выбор управляющей компании, создание товарищества собственников жилья и непосредственное управление.

Какой из них предпочтительнее, решает общее собрание жильцов дома. Также самостоятельно выбирается Управляющая компания. Договор с ней заключается на 5 лет. При некачественном обслуживании, его можно расторгнуть досрочно. Кстати, отчитываться перед жильцами Управляющие компании должны ежегодно. Когда собственники не могут определиться с выбором, горадминистрация сама принимает решение. Происходит это на конкурсной основе. На сегодня в Нальчике с формой управления не определились 277 многоэтажек. И если жильцы этих домов хотят сами сделать выбор, им следует поторопиться, предупреждает мэрия.