Минздрав России разъяснил, за что пациенты не должны платить. — 2018.12.18

Вся необходимая гражданам информация теперь содержится в специальной памятке. Она размещена на официальном сайте ведомства.
Бесплатно пациентам должны предоставляться лекарства в больницах и дневных стационарах, а также медицинские изделия, компоненты крови и лечебное питание, если оно назначено врачом. Требование дополнительной платы за одноместные или маломестные палаты в стационарах — незаконно: размещение в них входит в программу обязательного медстрахования. При госпитализации ребёнка до четырёх лет, одному из его родителей или опекунов должны предоставить место в палате и питание. Кроме того, в России бесплатно производятся медицинская реабилитация; процедура ЭКО; различные виды диализа; химиотерапия при онкологических заболеваниях; профилактические медосмотры. Более подробно о правах пациентов можно узнать на сайте Минздрава, адрес – сейчас на экране.

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— Зольск районну делегациясы Черек районда болгъанды.

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— В горах КБР сохраняется повышенная лавиноопасность (А. ГУЛИЕВА).

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Радио КБР 15.00 kab — 2018.12.18

— «Лъагэп1эщ1э» зэпеуэр ик1эм ноблагъэ.

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