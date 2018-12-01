Минздрав России разъяснил, за что пациенты не должны платить. — 2018.12.18

Вся необходимая гражданам информация теперь содержится в специальной памятке. Она размещена на официальном сайте ведомства.

Бесплатно пациентам должны предоставляться лекарства в больницах и дневных стационарах, а также медицинские изделия, компоненты крови и лечебное питание, если оно назначено врачом. Требование дополнительной платы за одноместные или маломестные палаты в стационарах — незаконно: размещение в них входит в программу обязательного медстрахования. При госпитализации ребёнка до четырёх лет, одному из его родителей или опекунов должны предоставить место в палате и питание. Кроме того, в России бесплатно производятся медицинская реабилитация; процедура ЭКО; различные виды диализа; химиотерапия при онкологических заболеваниях; профилактические медосмотры. Более подробно о правах пациентов можно узнать на сайте Минздрава, адрес – сейчас на экране.