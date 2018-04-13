Минтруд пересмотрит перечень вредных для женщин профессий. Такая информация размещена на сайте ведомства — 2018.04.13





Необходимость корректировки этого списка эксперты объясняют изменением технологий производства и социально-гигиенических условий труда во многих сферах. Представительниц прекрасного пола начнут допускать к «неженским» специальностям, если работодатель сможет устранить негативные факторы, бьющие по здоровью, в том числе репродуктивному. Документ, кардинально меняющий подход к определению, какая профессия может быть в перечне, а какая нет, размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Сейчас в списке — 456 пунктов. В качестве альтернативы Минтруд предлагает утвердить блок вредных производственных факторов, при наличии которых допуск женщин будет ограничен, а также перечень отдельных видов работ с опасными условиями. На практике больше всего профзаболеваний выявляется на предприятиях обрабатывающей промышленности, в металлургии. В «красной» зоне риска — машинисты крана, медсестры, маляры, доярки и машинисты конвейера. Рак груди часто диагностируется у женщин, занятых в пищевой промышленности, прачечных и химчистках, парикмахерских и косметологических салонах.