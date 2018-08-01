Минсельхоз России рассматривает Кабардино-Балкарию как один из пилотных регионов, в котором мелиорация позволит повысить экспортный потенциал… — 2018.08.10

Сегодня в Нальчике состоялось совещание аграриев, в котором участвовал руководитель профильного департамента Минсельхоза России Валерий Жуков.

Первый вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Говоров сообщил, что имеющиеся в Кабардино-Балкарии мелиоративные системы обладают потенциалом для орошения практически всех сельхоз_угодий. Произошло это благодаря системной господдержке.

Из-за интенсивного полива урожайность овощей за три года выросла на треть, фруктов – вполовину, добавил Говоров. Глава Департамента мелиорации Валерий Жуков сообщил, что Кабардино-Балкария среди 12-ти регионов включена в федеральный проект под названием «Экспорт продукции АПК».

На совещании обсудили также вопросы реконструкции межхозяйственного канала «Хата_кУмский», плотинного гидро_узла «Ак_сЫра» на реке Черек, обновление мелиоративных сетей в Терском районе… Валерий Жуков подчеркнул, что Минсельхоз России готов оказывать гарантированную поддержку тем сельхоз_производителям, которые будут обеспечивать ввод в эксплуатацию новых мелио_рированных земель.