Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и Глава КБР Юрий Коков провели в Нальчике расширенное рабочее совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса республики — 2017.02.22





В его работе приняли участие руководители территориальных подразделений «Газпрома», «МРСК Северного Кавказа», «Россетей», правоохранительных структур, контрольно-надзорных органов, профильных министерств и ведомств, главы администраций городов и районов Кабардино-Балкарии, представители предприятий жилищно-коммунального хозяйства КБР. Обращаясь к участникам совещания, Юрий Коков поблагодарил министра за действенную помощь и поддержку региона «не только в вопросах организации деятельности ТЭК, но и всего спектра социально-экономических задач, направленных на улучшение качества жизни людей». Один из ключевых сегментов — укрепление платежной дисциплины, погашение копившихся годами долгов, обеспечение текущей оплаты за потребленные энергоресурсы. В организации деятельности предприятий ТЭК республики, подчеркнул Лев Кузнецов, отмечены системные изменения к лучшему. Особое внимание уделено снижению уровня потерь в магистральных сетях, модернизации отрасли в целом, адресной и разъяснительной работе с населением. Достигнута договоренность с ПАО «Газпром» о фиксировании объемов газа, поступающего на территорию. Характеризуя ситуацию в ТЭК Кабардино-Балкарии, министр назвал ее «рабочей», указав при этом на необходимость сохранения и закрепления достигнутой положительной динамики. С докладами о ситуации в газовом и электросетевом комплексе КБР выступили Генеральный директор «МРСК Северного Кавказа» Юрий Зайцев, заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Николай Исаков, генеральный директор «Газпром межрегионгаз Нальчик» — исполнительный директор «Газпром газораспределение Нальчик» Владимир Анастасов. О положении дел в отрасти, состоянии и проблемах развития ТЭК проинформировал премьер-министр КБР Алий Мусуков. В рамках заседания принято решение о проработке долгосрочной программы развития ТЭК Кабардино-Балкарии с учетом реализации приоритетных инвестиционных проектов.