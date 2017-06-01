Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и Глава КБР Юрий Коков провели расширенное совещание по вопросам развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса Эльбрус — 2017.06.28





В его работе приняли участие председатель Правительства КБР Алий Мусуков, генеральный директор корпорации «Курорты Северного Кавказа» Олег Горчев, руководители компании «Курорт «Эльбрус», профильных министерств и ведомств, муниципальных образований. Сделан ряд серьезных шагов, отмечено на совещании, по дальнейшему развитию Приэльбрусья, в регионе зафиксирован рост туристического потока на сорок процентов в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, продолжается обустройство горнолыжных склонов и трасс, растет спортивная составляющая курорта. Этот проект с точки зрения все сезонного кластера для нас приоритетный. Действительно, Эльбрус жемчужина не только Кавказа, но и всей России. Здесь построена хорошая горнолыжная инфраструктура, сдана в эксплуатацию самая высокая в Европе очередь канатной дороги до высоты 3847 метров. Но на этом останавливаться нельзя. Ключевой на сегодня является задача совершенствования инфраструктуры самой долины в рамках существующих норм градостроительной политики, утвержденной планировки, эффективной системы управления, подчеркнул Лев Кузнецов. Особое внимание уделено обеспечению безопасности зон отдыха, благоустройству прилегающих территорий полян Азау и Чегет, улучшению качества предоставляемых услуг.