Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило план поэтапного отключения аналогового вещания в регионах страны. — 2018.12.11

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно графику, отключение пройдет 11-го февраля 2019-го в семи регионах, далее, 15-го апреля вещание прекратится в двадцати субъектах, в том числе в Кабардино-Балкарии, а 3-го июня – в остальных. Пользователям телевизоров, которые были приобретены до 12-го года, следует купить приставки Ди-Ви-Би T2, кроме того, необходимо проверить приемники на поддержку этого стандарта. С запуском цифрового вещания россияне бесплатно получают набор каналов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах.